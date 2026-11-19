Jueves 19 de noviembre de 2026

La tradicional cantina La Antigua Paz anunció el fallecimiento de Roberto Carrejo Huerta, conocido cariñosamente como “El Veneno”, quien durante años formó parte de la historia de este establecimiento de la capital chihuahuense.

A través de sus redes sociales, La Antigua Paz compartió un emotivo mensaje para despedir a quien consideró uno de los pilares del negocio, recordado por su dedicación, sentido del humor y cercanía con clientes, amigos y compañeros.

La administración destacó que Roberto dejó una huella importante en distintas generaciones de visitantes, quienes lo recordarán por sus bromas, conversaciones y particular manera de ser.

Los servicios funerarios se realizarán este viernes 20 de noviembre en Mausoleos, con una velación de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, seguida de una misa en el mismo lugar.

En señal de duelo y respeto, La Antigua Paz permanecerá cerrada del viernes 20 al domingo 22 de noviembre.

La noticia generó muestras de cariño hacia quien fue una figura representativa de este tradicional establecimiento de Chihuahua.