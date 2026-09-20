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Domingo 20 de septiembre de 2026

Fallece Jaime Enríquez Ordóñez, exdiputado y exfuncionario estatal

El político chihuahuense Jaime Enríquez Ordóñez falleció a los 71 años de edad, de acuerdo con información confirmada por personas allegadas a su familia.

Enríquez Ordóñez murió en su domicilio luego de enfrentar complicaciones de salud durante las últimas semanas.

Nacido en 1955, desarrolló una trayectoria vinculada al servicio público y a la vida política de Chihuahua. Fue diputado local durante el periodo de 1995 a 1998 y posteriormente ocupó diversos cargos dentro de la administración pública estatal.

Durante la administración del entonces gobernador César Duarte Jáquez, estuvo al frente de la Dirección de Transporte. Asimismo, ocupó la titularidad de Vialidad y Tránsito en Chihuahua, responsabilidades que formaron parte de su trayectoria en el servicio público.

Enríquez Ordóñez era además padre de Rubí Enríquez, esposa del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

Su fallecimiento generó muestras de condolencia entre familiares, amigos y personas cercanas, así como entre quienes coincidieron con él durante su trayectoria política y en la administración pública.

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