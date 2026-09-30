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Miércoles 30 de septiembre de 2026

Fallece Jorge Kahwagi Macari a los 58 años

Ciudad de México.- El empresario, político y exboxeador mexicano Jorge Kahwagi Macari falleció este martes 30 de septiembre a los 58 años de edad, confirmó el senador Manuel Velasco.

Nacido el 28 de mayo de 1968 en la Ciudad de México, Kahwagi fue una de las figuras más mediáticas de la vida pública mexicana durante las últimas dos décadas.

Hijo del empresario Jorge Kahwagi Gastine, desarrolló una trayectoria en distintos ámbitos, entre ellos la política, el deporte y la actividad empresarial.

En la vida pública se desempeñó como diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México entre 2001 y 2006, y posteriormente fue presidente del Partido Nueva Alianza de 2007 a 2011.

Además de su carrera política, Kahwagi incursionó en el boxeo profesional, faceta que también le dio una amplia exposición mediática.

Tras confirmarse su fallecimiento, distintas figuras de la política comenzaron a expresar mensajes de condolencia y reconocimiento a su trayectoria.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas de su muerte.

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