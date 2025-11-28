Fallece Mario De la Torre Hernández, exalcalde de Chihuahua

Viernes 28 de noviembre de 2025

Mario De la Torre Hernández, quien se desempeñó como presidente municipal de Chihuahua durante el trienio 1986-1989, falleció este viernes. Hasta el momento se desconocen las causas de su deceso.

Originario del Ejido Juárez y Reforma, en el Valle de Juárez, municipio de Guadalupe, fue hijo de Francisco De la Torre Escobar y Ana María Hernández Torres. Cursó su educación en escuelas públicas y realizó sus estudios superiores en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde obtuvo el título de abogado con la distinción Cum Laudem ante un jurado integrado por Óscar Ornelas Küchle, Saúl González Herrera, José Luis Siqueiros y Felipe Colomo Castro.

Ejerció la abogacía en la capital del estado y fue maestro titular en la UACH durante 15 años. Su trayectoria política comenzó en 1956 al participar en la campaña de Teófilo Borunda como parte del Movimiento Juvenil Revolucionario. Militó toda su vida en el PRI, donde ocupó diversos cargos, entre ellos la dirigencia municipal en Ciudad Juárez y la presidencia del Comité Directivo Estatal en Chihuahua por cuatro años.

Antes de llegar a la alcaldía, fue diputado local, presidió el Congreso del Estado, y fungió como delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, además de ocupar cargos en la Comisión Agraria Mixta y el ISSSTE. En 1985 fue postulado por el PRI como candidato a la Presidencia Municipal de Chihuahua, al mismo tiempo que Fernando Baeza contendió por la gubernatura; ambos resultaron electos para el periodo 1986–1989.

Entre las acciones más recordadas de su administración destaca la recuperación de dos secciones del edificio de la Presidencia Municipal, previamente vendidas a Banamex y Bancomer. La operación se concretó con apoyo del entonces presidente Miguel de la Madrid y del gobernador Fernando Baeza. El acto oficial de entrega se realizó el 2 de junio de 1988, y décadas después, en agosto de 2023, el Ayuntamiento de Chihuahua le rindió un homenaje por esa gestión.

De la Torre Hernández también fue diputado federal en la LVI Legislatura (1994–1997) y participó en la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio en 1994.

Casado con Silvia Mathieu Acosta, originaria de Saucillo, procreó cinco hijos. Al momento de su fallecimiento tenía ocho nietos y cuatro bisnietos, según declaró en entrevistas previas.

Descanse en paz.