Fallece Mauricio Fernández, alcalde con licencia de San Pedro Garza García, a los 75 años

Mauricio Fernández Garza, alcalde con licencia del municipio de San Pedro Garza García, falleció la noche del lunes 22 de septiembre a los 75 años, tras una lucha contra el cáncer de pulmón que lo llevó a solicitar licencia a su cargo hace apenas una semana.

La noticia fue confirmada por el político panista Roberto Gil Zuarth, quien lamentó su muerte a través de redes sociales: “Descanse en paz. Un abrazo solidario a su familia, colaboradores y amigos. Nos deja un bravo del Norte”.

El pasado 15 de septiembre, Fernández Garza anunció públicamente que su salud ya no le permitía continuar con sus funciones como alcalde. En una emotiva conferencia de prensa, explicó que sufría grandes dificultades para caminar, respirar y concentrarse, lo que hacía inviable desempeñar una labor de tiempo completo al frente del municipio.

“Ya no puedo caminar, batallo ya muchísimo en concentrarme y no puedo hacer una tarea de 24 horas aquí del municipio… no me eligieron para tiempo parcial”, declaró entonces, visiblemente afectado.

El político regiomontano fue diagnosticado en enero de 2025 con mesotelioma pleural, un tipo de cáncer que afecta la membrana de los pulmones. Su condición médica se deterioró rápidamente durante los últimos meses, lo que lo llevó a anunciar su intención de presentar su renuncia definitiva el próximo 1 de octubre.

Trayectoria política y empresarial

Mauricio Fernández Garza nació en Monterrey el 12 de abril de 1950. Fue miembro de una de las familias más influyentes del estado. Su padre, Alberto Fernández Ruiloba, fue fundador del PAN en Nuevo León, y su madre, Margarita Garza Sada, pertenecía a una reconocida dinastía empresarial regiomontana.

Cursó sus estudios de licenciatura en administración industrial en la Universidad de Purdue (EE.UU.), y obtuvo una maestría en administración por el Tecnológico de Monterrey en 1974.

Fernández fue electo alcalde de San Pedro Garza García en cuatro ocasiones: 1989-1991, 2009-2012, 2015-2018 y 2024. También se desempeñó como senador de la República por Nuevo León entre 1994 y 2000, y contendió por la gubernatura del estado en 2003.

Además de su carrera política, fue empresario, director de Finanzas y Planeación del Grupo Conductores de Monterrey y fundador de empresas como Dispersiones Múltiples y Comercializadora de Puros en Cuba.

Su estilo directo, carácter firme y visión empresarial marcaron su gestión pública, que se destacó por iniciativas polémicas, pero también por altos niveles de seguridad y desarrollo en el municipio de San Pedro, considerado uno de los más prósperos del país.

Reacciones

La noticia de su fallecimiento ha generado múltiples reacciones en el ámbito político y empresarial de Nuevo León. Diversas figuras han expresado sus condolencias y reconocimiento al legado de Fernández Garza, a quien muchos describen como un líder visionario y un personaje clave en la historia reciente del estado.

Los servicios funerarios serán anunciados en las próximas horas por su familia.

Descanse en paz, Mauricio Fernández Garza (1950–2025).

