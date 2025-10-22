Fallece Sixto Duarte Jáquez, hermano del exgobernador César Duarte

Miércoles 22 de octubre de 2025

La noche del martes falleció Sixto Duarte Jáquez, hermano del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, a la edad de 70 años.

De profesión Capitán Piloto Aviador, Sixto Duarte se desempeñó como jefe del hangar del Gobierno del Estado durante la administración de su hermano, entre 2010 y 2016.

El exmandatario estatal confirmó el deceso a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje de despedida:

"Con profundo dolor les comparto que el Capitán Piloto Aviador Sixto Duarte Jáquez a la edad de 70 años acaba de fallecer. Pido a Mi Dios Padre lo reciba en su Santa Gloria”, escribió César Duarte.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las causas del fallecimiento ni sobre los servicios funerarios.