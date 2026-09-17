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Jueves 17 de septiembre de 2026

Fallece a los 44 años la diputada federal Anay Beltrán Reyes

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó el fallecimiento de la legisladora Anay Beltrán Reyes, representante del Distrito 8 de Tultitlán, Estado de México.

A través de redes sociales, Monreal expresó sus condolencias a familiares y seres queridos, y destacó su trayectoria como legisladora y luchadora social.

La diputada Dolores Padierna señaló que su compañera de bancada enfrentaba una enfermedad de la que tuvieron conocimiento semanas atrás, sin precisar el padecimiento.

Beltrán Reyes tenía 44 años y cumpliría 45 el próximo 27 de septiembre. Era licenciada en Derecho y llegó a la Cámara de Diputados por mayoría relativa.

En su trayectoria ocupó responsabilidades de organización territorial dentro de Morena y cargos en el Ayuntamiento de Tultitlán, donde fue secretaria de Gobierno y encargada del despacho de la Presidencia Municipal.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, también manifestó su pésame y solidaridad con la familia de la legisladora y sus compañeros de bancada.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños, reconoció su vocación de servicio y el trabajo realizado en favor de la ciudadanía.

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