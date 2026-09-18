Fallece adulto mayor al llegar al área de Urgencias del IMSS en Delicias

Viernes 18 de septiembre de 2026

Un adulto mayor falleció luego de arribar al área de Urgencias del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Delicias, Chihuahua.

El hombre fue trasladado a bordo de una camioneta Mazda de color negro con la intención de recibir atención médica; sin embargo, al momento de su llegada ya no presentaba signos vitales.

Personal médico realizó maniobras de reanimación, pero posteriormente confirmó el fallecimiento.

Elementos de la Fiscalía General del Estado y personal pericial acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y posteriormente autorizar la liberación del cuerpo para su entrega a familiares y servicios funerarios.

De manera preliminar, se indicó que el fallecimiento podría estar relacionado con un paro cardíaco; no obstante, corresponderá a las autoridades determinar oficialmente la causa de muerte.