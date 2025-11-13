Fallece agricultor tras pisar mina terrestre en Cotija, Michoacán

Jueves 13 de noviembre de 2025

Un hombre de 53 años falleció luego de que una mina terrestre de fabricación casera explotara mientras caminaba en su huerta de aguacate en la comunidad de Plan del Cerro, municipio de Cotija, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

La víctima fue identificada como Alfonso N., originario y vecino de la localidad. Según los familiares, el agricultor salió por la mañana a realizar sus labores diarias en la parcela y al caminar entre los árboles pisó la mina, lo que le causó la amputación de la pierna izquierda y graves lesiones en otras partes del cuerpo.

Alfonso N. fue trasladado inicialmente en su propia camioneta hasta la cabecera municipal de Cotija, donde personal de Protección Civil lo llevó a un hospital en Los Reyes, pero lamentablemente falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

Plan del Cerro ha sido una zona afectada por la actividad de grupos delictivos, donde se han instalado minas caseras y se han registrado ataques violentos. En mayo pasado, una explosión en la misma zona alcanzó a una patrulla militar, dejando un saldo de seis soldados muertos.

Las autoridades locales continúan alertando a la población sobre el riesgo de minas y artefactos explosivos en esta región, exhortando a extremar precauciones.