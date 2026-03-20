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Viernes 20 de marzo de 2026

Fallece director de Salud de Rosales, doctor Jesús Enrique Mata Esquivel

Fue confirmada la muerte del doctor Jesús Enrique Mata Esquivel, quien se desempeñaba como director de Salud en el municipio de Rosales.

De acuerdo con información proporcionada por su familia, el deceso ocurrió la noche del jueves en su domicilio. Trascendió que familiares solicitaron el apoyo de una ambulancia; sin embargo, al arribo de los paramédicos, el médico ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, no se ha confirmado la causa oficial de su fallecimiento. Autoridades correspondientes realizarán los procedimientos legales para esclarecer las circunstancias.

Al lugar acudió personal del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes efectuaron el levantamiento del cuerpo y su traslado para la necropsia de ley.

El fallecimiento del funcionario ha generado consternación en el ámbito de la salud y entre la comunidad del municipio.

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