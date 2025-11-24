El Estado

Fallece trabajador que cayó de Torre Centinela en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez – Juan Carlos Hernández Baltazar, un trabajador de 34 años, murió esta mañana en el hospital tras permanecer internado seis días luego de haber caído accidentalmente desde el tercer piso de la Torre Centinela.

El accidente ocurrió mientras realizaba labores de soldadura. Hernández Baltazar sufrió quemaduras y diversas lesiones internas, que finalmente le provocaron la muerte. Fue trasladado inmediatamente a un hospital del IMSS, donde permaneció bajo atención médica hasta su deceso.

Desde el día del accidente, las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las causas del incidente y determinar posibles responsabilidades.

Productores y transportistas bloquean ocho tramos carreteros y aduanas en Chihuahua

