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Jueves 17 de septiembre de 2026

Fallece transportista de Parral tras volcadura en carretera de Sonora

Parral, Chih.- Un transportista identificado como Luis Pérez, originario de Parral, murió la tarde del miércoles tras la volcadura del tractocamión que conducía sobre la carretera Cananea–Ímuris, en Sonora.

De acuerdo con la información hasta el momento, la unidad quedó volcada a un costado del camino y el conductor falleció en el lugar.

Los reportes preliminares señalan que el vehículo pertenecía a una empresa de transportes con sede en Parral. Tras el accidente, autoridades locales y cuerpos de auxilio realizaron acciones para localizar a los familiares del operador y a los responsables de la unidad.

Personal pericial acudió al sitio para recabar los elementos que permitan esclarecer cómo ocurrió la volcadura.

Hasta el momento de la información difundida, las causas del accidente no habían sido determinadas.

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