Fallecen dos personas tras choque en el Corredor Comercial de Cuauhtémoc

Jueves 30 de abril de 2026

Un hombre y una mujer pertenecientes a la comunidad menonita fallecieron en el hospital a consecuencia de las graves lesiones que sufrieron en un accidente vehicular registrado en el kilómetro 12 del Corredor Comercial, en Cuauhtémoc.

El percance involucró a un tráiler y una camioneta tipo pick up. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad ligera circulaba en el mismo sentido cuando su conductor se incorporó al carril derecho y posteriormente intentó girar a la izquierda sin la debida precaución, siendo impactado por el tractocamión.

Tras la colisión, ambos vehículos fueron proyectados contra el muro de contención del camellón central, lo que también provocó daños en el remolque que era arrastrado por la unidad de carga.

Elementos de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente acudieron al hospital para confirmar el fallecimiento de un hombre de 72 años, quien había sido trasladado de emergencia tras el accidente. Horas más tarde, se reportó también la muerte de una mujer de 71 años, quien presentaba lesiones de gravedad derivadas del mismo hecho.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la realización de las necropsias correspondientes, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con precisión las causas del accidente.