Fallida marcha de Morena retrata el repudio que el chihuahuense siente por los narcopolíticos: GPPRI

Lunes 18 de mayo de 2026

El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua fijó un posicionamiento respecto a la fallida marcha realizada por Morena el pasado fin de semana en la capital del estado, la cual, señalaron, evidenció el profundo contraste entre dos visiones completamente opuestas sobre el presente y el futuro de Chihuahua.

Las y los legisladores priistas recordaron que Morena anunció una movilización de 200 mil personas, sin embargo, la realidad mostró una concentración apenas superior a los dos mil asistentes, dejando claro que Chihuahua no es terreno fértil para el proyecto autoritario y centralista que pretende imponerse desde el régimen.

“El pueblo de Chihuahua volvió a demostrar que no se arrodilla, que no acepta imposiciones y que no está dispuesto a normalizar un modelo de gobierno que pacta con el crimen organizado, destruye instituciones y pretende someter a las entidades que sí defienden el estado de derecho”, expresó el Grupo Parlamentario.

Las y los diputados señalaron que la marcha exhibió la desesperación de Morena por intentar penetrar políticamente en un estado que históricamente ha defendido la libertad, el trabajo y la legalidad, y reiteraron que Chihuahua seguirá siendo una tierra donde se combate al crimen y no se le protege desde el poder.

“Morena representa una visión de país donde se tolera la violencia, se debilitan las instituciones y se pretende intimidar a quienes piensan distinto. Frente a eso, Chihuahua representa exactamente lo contrario: aquí se defiende la ley, se protege a las familias, se combate a quienes generan dolor y se evita que las drogas lleguen a niñas, niños y jóvenes”, agregaron.

El Grupo Parlamentario del PRI reconoció además el papel que desempeñaron distintos sectores de la sociedad chihuahuense durante el fin de semana, particularmente agricultores, productores y jóvenes, quienes —señalaron— han levantado la voz para defender el territorio, la democracia y las instituciones del estado.

Destacaron especialmente la participación de jóvenes que, a través de redes sociales y distintos espacios públicos, han encabezado una defensa activa de Chihuahua frente a los intentos de intervención política y propagandística impulsados desde Morena.

Asimismo, rechazaron la presencia de Andy López Beltrán en Chihuahua, al considerar que representa “lo más negativo del sistema de corrupción, influyentismo y autoritarismo construido por Morena”.

“Los chihuahuenses no queremos personajes que vengan a desestabilizar nuestra vida democrática ni operadores que representan los excesos del poder central. Aquí hay instituciones sólidas, ciudadanía crítica y una sociedad dispuesta a defender su forma de vida”, puntualizaron.

Finalmente, el Grupo Parlamentario del PRI hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse unida en la defensa de los valores que históricamente han distinguido a Chihuahua: la libertad, el trabajo, la solidaridad, el respeto a la ley y la defensa del estado de derecho.

“A Chihuahua no entra la barredora, no entra el sometimiento y no entran quienes buscan normalizar la complicidad con el crimen. Chihuahua seguirá siendo tierra de gente valiente y de instituciones firmes”, concluyeron.