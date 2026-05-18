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Lunes 18 de mayo de 2026

Fallo judicial en California favorece a OpenAI en demanda interpuesta por Elon Musk

Un jurado federal en la ciudad de Oakland falló este lunes en contra del empresario Elon Musk en la demanda que había presentado contra la empresa de inteligencia artificial OpenAI, al considerar que la acción legal fue presentada fuera del plazo correspondiente.

El veredicto, emitido de forma unánime, concluye que la compañía no es responsable ante las acusaciones del magnate, quien sostenía que OpenAI se habría desviado de su misión original de desarrollar inteligencia artificial en beneficio de la humanidad.

El juicio, realizado en la corte federal de Oakland, se extendió por 11 días de testimonios y alegatos, en los que ambas partes intercambiaron señalamientos sobre la credibilidad de sus directivos y los objetivos reales de la organización.

Elon Musk acusó a OpenAI de priorizar intereses económicos y de beneficiar indebidamente a inversionistas, incluyendo a actores como Microsoft, argumentando que se había abandonado el principio fundacional de seguridad y beneficio público.

Por su parte, la defensa de OpenAI sostuvo que el empresario tardó demasiado en presentar su reclamo y negó que la compañía haya incumplido su misión, asegurando que el desarrollo de la inteligencia artificial continúa orientado a la innovación y la seguridad.

Durante el proceso, los abogados también discutieron la credibilidad de los principales directivos involucrados, en particular de Sam Altman, figura central en el desarrollo de la empresa.

El caso ha sido seguido de cerca por la industria tecnológica, debido a su posible impacto en el futuro de la regulación, el desarrollo y la gobernanza de la inteligencia artificial a nivel global.

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