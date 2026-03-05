Familia de Leo exige justicia tras la muerte del niño en secundaria de Anáhuac

Jueves 5 de marzo de 2026

Anáhuac, México.- Familiares de Leo, el menor que perdió la vida tras recibir un golpe en la cabeza por una portería en la Secundaria Técnica Número 27 de Anáhuac, lamentaron su fallecimiento y exigieron que se investigue la falta de medidas de seguridad en la escuela.

A través de redes sociales, los familiares compartieron mensajes de despedida y denunciaron que la portería no estaba anclada al suelo, representando un riesgo evidente para los alumnos. El tío de Leo expresó:

“No fue un accidente inevitable, fue una negligencia. Las escuelas tienen la responsabilidad de garantizar espacios seguros para nuestros hijos… Hoy no solo lloramos una pérdida irreparable; también exigimos que se investigue y se asuman responsabilidades.”

Los familiares solicitaron que se establezcan consecuencias y que la tragedia sirva para generar conciencia sobre la seguridad en los centros educativos, con el objetivo de evitar que otro niño sufra un accidente similar.