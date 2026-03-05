Chihuahua

9.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 5 de marzo de 2026

Familia de Leo exige justicia tras la muerte del niño en secundaria de Anáhuac

Anáhuac, México.- Familiares de Leo, el menor que perdió la vida tras recibir un golpe en la cabeza por una portería en la Secundaria Técnica Número 27 de Anáhuac, lamentaron su fallecimiento y exigieron que se investigue la falta de medidas de seguridad en la escuela.

A través de redes sociales, los familiares compartieron mensajes de despedida y denunciaron que la portería no estaba anclada al suelo, representando un riesgo evidente para los alumnos. El tío de Leo expresó:

“No fue un accidente inevitable, fue una negligencia. Las escuelas tienen la responsabilidad de garantizar espacios seguros para nuestros hijos… Hoy no solo lloramos una pérdida irreparable; también exigimos que se investigue y se asuman responsabilidades.”

Los familiares solicitaron que se establezcan consecuencias y que la tragedia sirva para generar conciencia sobre la seguridad en los centros educativos, con el objetivo de evitar que otro niño sufra un accidente similar.

Construyen ocho canchas de futbol en Chihuahua rumbo al Mundial 2026

