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Miércoles 22 de abril de 2026

Familia reclama cuerpo de tirador de Teotihuacán

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que familiares de Julio César Jasso Ramírez, señalado como responsable del ataque en Teotihuacán, ya reclamaron su cuerpo.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes en la zona de Teotihuacán, donde el agresor disparó contra visitantes, causando la muerte de una turista canadiense y dejando a más de 10 personas lesionadas, para posteriormente quitarse la vida.

De acuerdo con la autoridad, los familiares realizaron los trámites correspondientes ante el Ministerio Público para poder llevarse el cuerpo y proceder con los servicios funerarios.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el lugar donde se realizará el funeral ni avances adicionales en las investigaciones del caso, ocurrido en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna.

Por su parte, una hermana del agresor señaló que ha circulado información falsa en torno a Julio César, y adelantó que tanto ella como su madre fijarán una postura pública en su momento, cuando consideren adecuado hacerlo.

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