Familia reportada como desaparecida en Puerto Vallarta fue localizada

La familia que se había reportado como desaparecida en Puerto Vallarta fue encontrada sana y salva, aclarando que el incidente ocurrió en Nayarit, no en Jalisco.
Autoridades informaron que los afectados fueron víctimas de un carjacking cerca de Compostela, por lo que se refugiaron en esa zona. Los integrantes son:
Sergio Eduardo Campos Marín, 62 años
Concepción Donají Cavazos Corona, 58 años
Donají Concepción Campos Cavazos, 30 años
Sergio Eduardo Campos Cavazos, 25 años
La familia se encontraba hospedada en el hotel Canadian Resorts, en Nuevo Nayarit, municipio de Bahía de Banderas.
Se confirmó que nunca llegaron a Puerto Vallarta, ya que la zona donde estaban también había registrado hechos violentos.
