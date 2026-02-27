Familia reportada como desaparecida en Puerto Vallarta fue localizada

Viernes 27 de febrero de 2026

La familia que se había reportado como desaparecida en Puerto Vallarta fue encontrada sana y salva, aclarando que el incidente ocurrió en Nayarit, no en Jalisco.

Autoridades informaron que los afectados fueron víctimas de un carjacking cerca de Compostela, por lo que se refugiaron en esa zona. Los integrantes son:

Sergio Eduardo Campos Marín, 62 años

Concepción Donají Cavazos Corona, 58 años

Donají Concepción Campos Cavazos, 30 años

Sergio Eduardo Campos Cavazos, 25 años

La familia se encontraba hospedada en el hotel Canadian Resorts, en Nuevo Nayarit, municipio de Bahía de Banderas.

Se confirmó que nunca llegaron a Puerto Vallarta, ya que la zona donde estaban también había registrado hechos violentos.