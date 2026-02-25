México

Familiares reclaman el cuerpo de “El Mencho” tras su abatimiento en Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los familiares de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido el domingo en Tapalpa, Jalisco, han reclamado oficialmente su cuerpo.

En un comunicado, la FGR indicó que recibió un escrito de quien se presentó como representante jurídico de los familiares del occiso, solicitando la entrega de los restos mortales. La Fiscalía aseguró que está siguiendo todos los procedimientos protocolarios necesarios para formalizar la entrega.

Tras el abatimiento, las autoridades realizaron pruebas de ADN para confirmar la identidad de “El Mencho”. El cuerpo permaneció bajo resguardo hasta que los familiares completaran los trámites legales, que incluyen acreditar el parentesco ante el Ministerio Público de la Federación.

La FGR señaló que la entrega se realizará tan pronto como se cumplan todos los requisitos legales establecidos.

Reportan muerte de presunto integrante del CJNG durante operativo en Tapalpa

