Sociales

23.13°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 25 de agosto de 2025

Fanáticos de Vaqueros de Dallas en Chihuahua invitan a 11ª foto oficial

El evento se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre en el Estadio Universitario de la UACH, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., donde se reunirán los seguidores de los Cowboys para tomarse la tradicional y convivir

El evento se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre en el Estadio Universitario de la UACH, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., donde se reunirán los seguidores de los Cowboys para tomarse la tradicional y convivir

De acuerdo a información de los organizadores de la foto oficial de los Fans de Vaqueros de Dallas en Chihuahua, este año, la foto es con causa.

"Se invita a los asistentes a realizar un donativo voluntario de 150 pesos a beneficio de Vive Sin Cáncer Chihuahua A.C., organización que brinda apoyo y acompañamiento a personas que enfrentan esta enfermedad. Con su donativo, los participantes podrán entrar a la rifa de premios" menciona el comunicado enviado a la redacción de El Ágora.

"Más allá de la pasión por el futbol americano, esta actividad busca unir a la comunidad en torno a la solidaridad, mostrando que el deporte también puede ser un puente para ayudar a quienes más lo necesitan. Cada aportación suma y representa esperanza para muchas familias chihuahuenses" agregan.

Por tal motivo los organizadores invitan a todos los aficionados a portar con orgullo los colores de los Cowboys, participar en la convivencia y ser parte de esta noble iniciativa que combina la afición deportiva con el compromiso social.

El Mayo Zambada se declara culpable en EE.UU. por crimen organizado

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Fanáticos de Vaqueros de Dallas en Chihuahua invitan a 11ª foto oficial

El evento se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre en el Estadio Universitario de la UACH, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., donde se reunirán los seguidores de los Cowboys para tomarse la tradicional y convivir

Mega glorieta desfogará tráfico en Distribuidor de la Fuerza Aérea

Creían que estaba desaparecida; la encontraron con una tribu

Federación castiga a Chihuahua con recortes a carreteras: Pérez Pavía
Dispara Trump deportaciones a 1,500 por día
Grupo armado intercepta y golpea a policías estatales en Balleza; los liberan horas después
Llaman Brasil y México a asumir urgencia climática
Conoce cráteres de la Luna en la "Noche de Telescopios" en El Reliz
Critica Snoop Dogg inclusión LGBTQ+ en cintas infantiles
Pronostica Protección Civil lluvias en gran parte del estado a partir de mañana
Confesó El Mayo que sobornó a políticos y policías en México

Municipios

Más Noticias

Escucha Síndica a vecinos de la colonia 20 Aniversario
Pedirá Fiscalía ficha roja para responsables de Grupo Pacheco
Creían que estaba desaparecida; la encontraron con una tribu