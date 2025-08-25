Fanáticos de Vaqueros de Dallas en Chihuahua invitan a 11ª foto oficial

Lunes 25 de agosto de 2025

El evento se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre en el Estadio Universitario de la UACH, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., donde se reunirán los seguidores de los Cowboys para tomarse la tradicional y convivir

De acuerdo a información de los organizadores de la foto oficial de los Fans de Vaqueros de Dallas en Chihuahua, este año, la foto es con causa.

"Se invita a los asistentes a realizar un donativo voluntario de 150 pesos a beneficio de Vive Sin Cáncer Chihuahua A.C., organización que brinda apoyo y acompañamiento a personas que enfrentan esta enfermedad. Con su donativo, los participantes podrán entrar a la rifa de premios" menciona el comunicado enviado a la redacción de El Ágora.

"Más allá de la pasión por el futbol americano, esta actividad busca unir a la comunidad en torno a la solidaridad, mostrando que el deporte también puede ser un puente para ayudar a quienes más lo necesitan. Cada aportación suma y representa esperanza para muchas familias chihuahuenses" agregan.

Por tal motivo los organizadores invitan a todos los aficionados a portar con orgullo los colores de los Cowboys, participar en la convivencia y ser parte de esta noble iniciativa que combina la afición deportiva con el compromiso social.