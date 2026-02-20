Fechac entrega la Presea Samuel Kalisch a Enrique Terrazas Torres por su impacto social en Chihuahua

Viernes 20 de febrero de 2026

En el marco del trigésimo aniversario de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), se entregó la Presea Samuel Kalisch, el máximo reconocimiento institucional a líderes empresariales que han contribuido de manera significativa al desarrollo de Chihuahua.

En esta primera edición, el galardón fue otorgado a Enrique Terrazas Torres, fundador de Grupo Ruba, por su trayectoria y por impulsar iniciativas de alto impacto social. La presea honra la memoria de Samuel Gustavo Kalisch Valdez, primer presidente estatal de Fechac.

La desarrolladora destacó en un comunicado que Terrazas ha mantenido un enfoque humanista y un compromiso con el servicio a la sociedad, filosofía que ha influido en el crecimiento y posicionamiento de la empresa en México.

Durante su mensaje, el empresario resaltó que todos tienen la responsabilidad de garantizar que las personas cuenten con igualdad de oportunidades, y reconoció la labor social de Samuel Kalisch.

Con más de 45 años de trayectoria, Grupo Ruba se ha consolidado como referente nacional en el sector habitacional, operando en 17 ciudades de 13 estados y entregando más de 260 mil hogares. La firma cuenta con más de mil 800 colaboradores, ha sido reconocida 21 años consecutivos por Great Place to Work, posee el distintivo Empresa Socialmente Responsable desde 2019, y mantiene altas calificaciones crediticias.