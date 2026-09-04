Federación reporta 14 mil detenidos y 9 mil 800 armas aseguradas en Estrategia Frontera Norte

Viernes 4 de septiembre de 2026

Zacatecas.– El Gobierno federal presentó nuevos resultados de su estrategia de seguridad, entre los que destacó el desmantelamiento de 2 mil 300 laboratorios utilizados por grupos criminales durante la actual administración.

Durante la conferencia de prensa de la Presidencia de la República realizada este viernes en Zacatecas, también se informó sobre los resultados de la Estrategia Frontera Norte, operativo en el que participa Chihuahua.

De acuerdo con las cifras presentadas, desde febrero del año pasado a la fecha han sido detenidas 14 mil 270 personas, además del aseguramiento de 9 mil 800 armas de fuego y alrededor de 2 millones de cartuchos.

Las autoridades federales destacaron que las acciones forman parte de los operativos desplegados para combatir a las organizaciones criminales y reducir su capacidad operativa en diferentes regiones del país.

Drones comerciales son utilizados para ubicar rutas

Durante la conferencia también se abordó el uso de drones por parte de grupos delictivos en la frontera norte.

Las autoridades precisaron que los dispositivos neutralizados en esta región son principalmente equipos comerciales y señalaron que también son empleados por traficantes de personas para identificar y localizar rutas.

Chihuahua forma parte de la Estrategia Frontera Norte, por lo que los resultados presentados incluyen las acciones realizadas por las fuerzas federales en la entidad junto con el resto de los estados comprendidos en el operativo.