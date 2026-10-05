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Lunes 5 de octubre de 2026

Felicita Myrna Monge a las y los maestros de Chihuahua en el marco del Día Mundial de las y los Docentes

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de las y los Docentes, y luego de la develación de la placa que inscribe el nombre del Prof. Antonio Becerra Gaytán en la Rotonda de las Maestras y los Maestros Ilustres, la regidora Myrna Monge Meléndez, presidenta de la Comisión de Educación del H. Ayuntamiento de Chihuahua, destacó la trayectoria del homenajeado y felicitó a quienes se dedican con esmero a la docencia.

La regidora acudió a la ceremonia como parte del presídium, en representación del Ayuntamiento, junto con autoridades educativas estatales y municipales y dirigentes de la Sección 8 del SNTE, que propuso el nombre del maestro Becerra Gaytán para ser inscrito en este espacio de reconocimiento.

"Inscribir el nombre del profesor Antonio Becerra Gaytán en esta Rotonda es reconocer una vida entregada a la enseñanza y a la formación de generaciones de chihuahuenses. Su trayectoria es ejemplo del compromiso, la vocación y el servicio que caracterizan al magisterio de nuestro estado", expresó Monge Meléndez.

Extendió una felicitación a todas las maestras y todos los maestros del municipio, a quienes reconoció por su entrega diaria en las aulas. Señaló que homenajes como éste recuerdan a la sociedad la importancia de valorar a quienes dedican su vida a educar.

La conmemoración de este año se realiza bajo el lema "Apoyar al personal docente: 60 años protegiendo la profesión, promoviendo su condición y configurando nuestro futuro", establecido por la UNESCO, organismo que instituyó esta fecha en 1994.

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