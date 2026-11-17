Martes 17 de noviembre de 2026

La influencia de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”, fue determinante en la consolidación del Cártel de Juárez y el ascenso de Amado Carrillo Fuentes, quien durante la década de 1990 convirtió a esta organización en una de las estructuras más poderosas del narcotráfico internacional.

Félix Gallardo, cuyo fallecimiento a los 80 años fue reportado el pasado 15 de noviembre, encabezó el Cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, tío de Amado Carrillo Fuentes.

Desde esa organización se establecieron vínculos con productores colombianos de cocaína y se desarrollaron rutas para el traslado de drogas hacia Estados Unidos, aprovechando la infraestructura que los traficantes mexicanos habían construido desde la década de 1970.

De acuerdo con investigaciones del periodista estadounidense Terrence Poppa, autor del libro El señor de la droga: vida y muerte de un capo, publicado en 1990, Amado Carrillo fue enviado a Ojinaga para colaborar con Pablo Acosta Villarreal, conocido como “El Zorro de Ojinaga”, quien controlaba una importante ruta de tráfico en la frontera de Chihuahua.

La presencia de Carrillo Fuentes tenía como propósito supervisar las operaciones de cocaína relacionadas con el Cártel de Guadalajara. Su cercanía con Acosta le permitió conocer las rutas, establecer contactos y fortalecer su posición dentro de la organización criminal.

Tras la muerte de Pablo Acosta en 1987, Carrillo Fuentes incrementó su influencia hasta consolidar una estructura de operaciones que se extendió desde Ojinaga hasta Ciudad Juárez y buena parte del corredor central de México.

Durante los años noventa, el llamado “Señor de los Cielos” estableció relaciones directas con organizaciones colombianas dedicadas a la producción de cocaína, lo que permitió ampliar las operaciones internacionales del Cártel de Juárez.

El crecimiento de esta organización estuvo acompañado de violencia y corrupción institucional. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1997, cuando fue detenido el general Jesús Gutiérrez Rebollo, acusado de recibir sobornos de narcotraficantes y mantener vínculos con Carrillo Fuentes.

El Rancho El Búfalo y la conexión con Chihuahua

La presencia de Félix Gallardo en Chihuahua también estuvo relacionada con el Rancho El Búfalo, donde el 7 de noviembre de 1984 las autoridades desmantelaron una extensa plantación de marihuana que, según los reportes de la época, abarcaba aproximadamente seis mil hectáreas.

El operativo representó uno de los golpes más importantes contra el Cártel de Guadalajara y estuvo relacionado con las investigaciones del agente encubierto de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.

En febrero de 1985, Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado, un crimen que desencadenó investigaciones y acciones judiciales contra los principales integrantes de la organización.

Félix Gallardo fue detenido en 1989 y posteriormente condenado por su responsabilidad en el asesinato del agente estadounidense.

Su captura también permitió descubrir una extensa red de presunta protección institucional, que involucró a elementos de distintas corporaciones policiales, incluidos agentes federales, mandos estatales y policías municipales.

Según publicaciones periodísticas de aquella época, alrededor de 700 agentes federales fueron desplegados en Chihuahua, Baja California y Sinaloa para localizar propiedades, cuentas bancarias y otros bienes relacionados con el narcotraficante.

La trayectoria de Félix Gallardo quedó estrechamente vinculada con la transformación del narcotráfico mexicano, particularmente por su papel en la articulación de organizaciones regionales y el establecimiento de conexiones internacionales.

Su influencia en las rutas fronterizas de Chihuahua facilitó las condiciones para el posterior crecimiento del Cártel de Juárez, organización que bajo el mando de Amado Carrillo Fuentes alcanzaría una dimensión internacional durante la década de 1990.