Félix Salgado cierra asambleas en Guerrero y llama a Morena a “no traicionar”

Lunes 7 de septiembre de 2026

Chilpancingo, Gro.– El senador con licencia Félix Salgado Macedonio encabezó en Chilpancingo la sexta y última asamblea en “Defensa de la Soberanía Nacional”, donde llamó a militantes y simpatizantes de Morena a mantener la unidad y “no traicionar” al movimiento, mientras entre los asistentes se escuchaban consignas de “¡Gobernador!” y “¡Hay Toro!”.

Aunque Salgado Macedonio no forma parte de la lista de aspirantes a la coordinación estatal de Morena —posición que antecedería a la candidatura a la gubernatura—, debido a que su hija Evelyn Salgado gobierna actualmente Guerrero y el partido estableció restricciones contra el nepotismo para este proceso, el legislador anunció que continuará con actividades políticas mediante reuniones y recorridos casa por casa.

Durante el encuentro, Salgado pidió a sus correligionarios no concentrarse únicamente en las candidaturas y llamó a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Por qué andar perdidos en una candidatura o en candidaturas. Compas, hay algo más importante, la patria nos llama, la patria nos necesita”, expresó ante los asistentes.

La movilización reunió a simpatizantes procedentes de distintas regiones de Guerrero, entre ellas Tierra Caliente, Costa Grande, Zona Norte, Acapulco y La Montaña. La concentración estuvo precedida por una caminata que concluyó en la Plaza Cívica de Chilpancingo.

Salgado Macedonio reiteró durante el acto su respaldo a Sheinbaum y al expresidente Andrés Manuel López Obrador, una constante en las seis asambleas que encabezó bajo la bandera de la defensa de la soberanía nacional.

El morenista también aseguró que López Obrador enfrenta ataques políticos y cuestionó ante sus seguidores la posibilidad de una intervención extranjera, al señalar que sectores de la oposición mexicana mantienen vínculos con Estados Unidos.

Pese a quedar fuera de la contienda interna por la gubernatura, Salgado Macedonio dejó claro que mantendrá presencia territorial en Guerrero, ahora mediante encuentros de menor escala y visitas domiciliarias ante el inicio del proceso electoral.