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Martes 4 de agosto de 2026

Femsa confirma aumento de precios en productos Coca-Cola por alza en costos de producción

Ciudad de México.- La embotelladora Fomento Económico Mexicano (Femsa) confirmó un ajuste en los precios de diversos productos de Coca-Cola a partir de este 4 de agosto, como consecuencia del incremento en los costos de los insumos utilizados para su elaboración.

De acuerdo con listas distribuidas a establecimientos comerciales en distintas regiones del país, los aumentos oscilan entre uno y cinco pesos, dependiendo de la presentación y tamaño del producto.

La empresa explicó que la medida responde al encarecimiento de materias primas y otros costos de producción que han impactado a la industria de bebidas durante los últimos meses.

"En línea con el aumento del precio de algunos insumos usados para la elaboración de nuestros productos, nos vemos en la necesidad de aumentar los precios a partir del martes 4 de agosto. Seguimos ofreciendo diferentes opciones para refrescar a nuestros consumidores", señaló Femsa.

Los ajustes aplicarán a distintas presentaciones, incluyendo envases retornables y no retornables, latas, botellas individuales y formatos familiares.

Además del aumento en los costos de producción, la compañía reconoció que factores como el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la inflación y la desaceleración del consumo han generado presión sobre su estrategia comercial.

Durante una reciente reunión con analistas financieros, el director general de Coca-Cola Femsa, Ian Marcel Craig García, explicó que la empresa decidió trasladar al consumidor aproximadamente el 85 por ciento del impacto combinado entre inflación e impuestos, absorbiendo parte de los costos para evitar afectaciones mayores en la demanda y mantener su competitividad en el mercado.

La compañía destacó que la decisión busca equilibrar la sostenibilidad de sus operaciones con la necesidad de ofrecer productos accesibles a los consumidores, en un entorno económico marcado por presiones inflacionarias y cambios en los hábitos de consumo.

Con este ajuste, los consumidores mexicanos comenzarán a observar incrementos graduales en el precio de refrescos, aguas y otras bebidas comercializadas por Coca-Cola Femsa en tiendas de conveniencia, supermercados y pequeños comercios del país.

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