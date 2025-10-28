El Estado

Feria Regional de Saucillo deja a expositores derrama económica superior a los 295 mil pesos

Con la realización de la Feria de Productores Regionales del Gobierno del Estado, en el municipio de Saucillo, las y los expositores participantes generaron una derrama económica total de 295 mil 830 pesos, recursos que podrán destinar a fortalecer y crecer sus proyectos productivos.

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) informó que, durante el evento, las familias de la región tuvieron la oportunidad de conocer y adquirir una amplia variedad de productos elaborados por 57 pequeños negocios locales.

Además de que varios productores lograron establecer nuevos canales de distribución para expandir su mercado.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, destacó que la instrucción de la gobernadora Maru Campos es impulsar acciones que brinden a las y los emprendedores la posibilidad de iniciar, fortalecer y consolidar sus negocios.

Lo anterior, mediante espacios como dicha feria, que promueven el consumo local y la proyección regional del talento chihuahuense.

Agregó que, a la fecha, gracias a la realización de cinco Ferias Regionales en los municipios de Nuevo Casas Grandes, Bocoyna, Camargo, Cuauhtémoc y la más reciente en Saucillo, se ha beneficiado a más de 300 emprendedoras y emprendedores de todo el estado.

Con una derrama económica acumulada superior a los 2 millones de pesos en lo que va del año.

Loera reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado de impulsar el desarrollo económico y social de las y los chihuahuenses, mediante acciones que realmente contribuyan al crecimiento de sus negocios y les brinden mayores oportunidades de promoción y expansión hacia nuevos mercados.

El funcionario estatal adelantó que ya se encuentran en preparación la siguiente Feria Regional, que se llevará a cabo en el municipio de Hidalgo del Parral a mediados del mes de noviembre, y que contará con la participación de alrededor de 100 expositores.

