Fernández Noroña acusa a viuda de alcalde asesinado; le reprochan comentarios en pleno 25N

Miércoles 26 de noviembre de 2025

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, volvió a generar controversia tras lanzar críticas contra Grecia Quiroz, viuda del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo. Desde la tribuna del Senado, el legislador la calificó de “ambiciosa” y afirmó que representa “posiciones fascistas y de ultraderecha”.

Quiroz, quien asumió la Presidencia Municipal de Uruapan como independiente tras el homicidio de su esposo, fue acusada por Noroña de buscar la candidatura al Gobierno de Michoacán, actualmente gobernado por Morena.

“A ella la ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán”, expresó el senador, en coincidencia con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día antes, ya había hecho señalamientos similares durante una transmisión en redes sociales, lo que provocó que fuera aludido en la sesión.

“Se los afirmo: va a ser candidata. De ahí a que nos gane hay un mar de distancia… pero es evidente que está en esa línea”, agregó.

Las declaraciones provocaron reclamos inmediatos, entre ellos los de la senadora panista María de Jesús Marmolejo, quien condenó la postura del morenista.

“Decir que la ambición la despertó, insinuar que su dolor es oportunismo político, burlarse de sus señalamientos o minimizar su derecho a participar… Grecia Quiroz no está sola”, señaló.

Más tarde, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, llamó a Fernández Noroña a actuar con empatía hacia las mujeres, especialmente en el marco de la jornada contra la violencia de género.

Ante las críticas, el senador rechazó que sus comentarios fueran misóginos.

“Ahora resulta que si sostengo una posición de crítica política, es misógina. Se puede estar de acuerdo o no con mi posicionamiento, pero no tiene un gramo, un miligramo, ni un suspiro de misoginia”, afirmó en conferencia de prensa.