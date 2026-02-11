México

Miércoles 11 de febrero de 2026

Fernández Noroña pide cárcel para Julio Scherer Ibarra tras publicación de su libro

El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña pidió prisión para Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de la publicación del libro Ni Venganza Ni Perdón, en el que se señalan presuntos actos de corrupción y clientelismo en el Gobierno de la Cuarta Transformación.

Durante una transmisión en redes sociales, Fernández Noroña calificó de “deslealtad monumental” las acusaciones de Scherer Ibarra, especialmente en relación con el capítulo donde se menciona a Jesús Ramírez Cuevas, miembro actual del Gabinete presidencial, y su presunta operación de apoyos a favor de Clara Brugada, entonces candidata morenista a la Jefatura de Gobierno, mediante un programa de compensaciones por 27 mil millones de pesos dirigido a trabajadores electricistas.

“Qué deslealtad del tipo, lo voy a decir, no me voy a aguantar, debería de estar en la cárcel Julio Scherer Ibarra, yo le tenía reconocimiento”, declaró el legislador, quien aseguró que Scherer Ibarra había gozado del aprecio de López Obrador y ocupó un cargo de poder como consejero jurídico.

El libro, coautoría de Scherer Ibarra y Jorge Fernández Méndez, relata que tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro durante el sexenio de Felipe Calderón, 44 mil trabajadores fueron liquidados, aunque un sector disidente del Sindicato Mexicano de Electricistas continuó buscando compensaciones. Según Scherer Ibarra, este grupo fue atendido personalmente por Ramírez Cuevas y posteriormente se sumó a actos proselitistas de Clara Brugada para su campaña a la Jefatura de Gobierno.

Fernández Noroña enfatizó que considera una traición que quienes formaron parte del movimiento ahora publiquen “mentiras, calumnias y manipulaciones” sobre su gestión, y reiteró que la actuación de Scherer Ibarra merece sanción legal.

Inician excavaciones para nueva lateral en el Periférico de la Juventud

