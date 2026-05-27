Ferrari apuesta por la electrificación con el lanzamiento del Luce

Miércoles 27 de mayo de 2026

La compañía italiana Ferrari presentó oficialmente el Luce, su primer automóvil totalmente eléctrico, en una de las apuestas más ambiciosas de su historia dentro del mercado de vehículos de lujo.

El nuevo modelo, un deportivo de cinco plazas con tracción integral, busca combinar el alto desempeño característico de la marca con tecnología de cero emisiones, aunque su llegada ha generado dudas entre inversionistas y aficionados tradicionales de la firma italiana.

El Luce —que significa “luz” en italiano— fue desarrollado en colaboración con LoveFrom, estudio creado por el exdirector de diseño de Apple, Jony Ive, y el diseñador industrial Marc Newson.

El vehículo cuenta con un chasis de cristal y aluminio pulido, cuatro motores eléctricos —uno por cada rueda— y una velocidad máxima cercana a los 322 kilómetros por hora. Además, ofrece una autonomía aproximada de 530 kilómetros por carga completa.

Uno de los mayores desafíos para Ferrari fue conservar la experiencia sensorial de conducción que distingue a sus vehículos. Para ello, los ingenieros instalaron un sistema capaz de amplificar los sonidos naturales del automóvil eléctrico, intentando recrear parte de la esencia auditiva de los motores Ferrari tradicionales.

El lanzamiento ocurre en un contexto complicado para la industria automotriz de lujo, donde varias marcas han reducido o retrasado sus planes de electrificación debido al enfriamiento del mercado de vehículos eléctricos y las presiones económicas globales.

Tras la presentación del Luce, las acciones de Ferrari registraron una caída cercana al 6 por ciento en la bolsa de Milán, reflejando el escepticismo de algunos inversionistas sobre el verdadero potencial comercial del modelo.

El director ejecutivo de Ferrari, Benedetto Vigna, aseguró que la compañía mantiene confianza en el mercado eléctrico y afirmó que incluso existen potenciales clientes interesados exclusivamente en adquirir un Ferrari completamente eléctrico.

El Luce tendrá un precio inicial cercano a los 550 mil euros en Italia, mientras que el costo oficial para el mercado estadounidense aún no ha sido definido.