Fideapech impulsa financiamiento para más de 136 empresas en Chihuahua

Lunes 18 de mayo de 2026

El Fideapech presentó sus programas de financiamiento dirigidos al fortalecimiento del sector productivo, en coordinación con organismos de la iniciativa privada, mediante el esquema de banca de segundo piso.

Durante el anuncio, se explicó que este modelo permite canalizar recursos a través de intermediarios financieros como Equity Link, OCCA Agroempresarial y Desarrollo a la Microempresa A.C. (DEMIC), con el objetivo de ampliar el acceso al crédito para distintos sectores económicos y regiones del estado.

En rueda de prensa, Jesús García destacó que el fideicomiso ofrece créditos competitivos para el sector empresarial, beneficiando a más de 136 empresas, productores y micronegocios mediante esquemas de fondeo que buscan fortalecer su operación y crecimiento.

Por su parte, Roberto Martínez señaló que la evolución del organismo ha permitido canalizar recursos hacia financieras aliadas, lo que ha contribuido a consolidar programas enfocados en el desarrollo económico de Chihuahua y en el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas.

En el evento también participaron Raúl Arreola, José María Ochoa y Karla Fajardo Sáenz, quienes acompañaron la presentación de los esquemas de financiamiento.

Finalmente, se destacó que el fideicomiso se ha posicionado como uno de los principales instrumentos financieros para las mipymes en el estado, al facilitar el acceso a recursos mediante distintas entidades financieras.

Las personas interesadas en estos programas pueden consultar los canales oficiales del Fideapech para conocer requisitos y modalidades de apoyo.