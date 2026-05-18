El Estado

30.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 18 de mayo de 2026

Fideapech impulsa financiamiento para más de 136 empresas en Chihuahua

El Fideapech presentó sus programas de financiamiento dirigidos al fortalecimiento del sector productivo, en coordinación con organismos de la iniciativa privada, mediante el esquema de banca de segundo piso.

Durante el anuncio, se explicó que este modelo permite canalizar recursos a través de intermediarios financieros como Equity Link, OCCA Agroempresarial y Desarrollo a la Microempresa A.C. (DEMIC), con el objetivo de ampliar el acceso al crédito para distintos sectores económicos y regiones del estado.

En rueda de prensa, Jesús García destacó que el fideicomiso ofrece créditos competitivos para el sector empresarial, beneficiando a más de 136 empresas, productores y micronegocios mediante esquemas de fondeo que buscan fortalecer su operación y crecimiento.

Por su parte, Roberto Martínez señaló que la evolución del organismo ha permitido canalizar recursos hacia financieras aliadas, lo que ha contribuido a consolidar programas enfocados en el desarrollo económico de Chihuahua y en el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas.

En el evento también participaron Raúl Arreola, José María Ochoa y Karla Fajardo Sáenz, quienes acompañaron la presentación de los esquemas de financiamiento.

Finalmente, se destacó que el fideicomiso se ha posicionado como uno de los principales instrumentos financieros para las mipymes en el estado, al facilitar el acceso a recursos mediante distintas entidades financieras.

Las personas interesadas en estos programas pueden consultar los canales oficiales del Fideapech para conocer requisitos y modalidades de apoyo.

Difunden imágenes de camioneta donde fueron localizados cuatro ejecutados en Valle de Zaragoza

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detención de exfuncionario de Sinaloa impactará marcha de Morena en Chihuahua: Daniela Álvarez

Detienen a exsecretario de Finanzas de Sinaloa; sería el segundo exfuncionario requerido por EU

A un mes de operaciones, Torre Centinela fortalece modelo de seguridad en Chihuahua

Prohibiciones en estadios de la Copa Mundial: estos son los objetos que no podrás ingresar
Invierte Estado 20 mdp en rehabilitación de la Unidad Deportiva José “Pistolas” Meneses
Incumplen 44% de gasolineras acuerdo para vender diésel en 27 pesos: Profeco
Da seguimiento Lupita Borruel a gestiones de familias de Ladrillera Sur a través de su Casa de Enlace
Niega Morena desgaste tras marcha en Chihuahua; asegura que fortaleció a aspirantes rumbo al 2027
Participa Sindicatura en Semana de Gobierno Abierto para reforzar rendición de cuentas
Superan los 3 mil muertos por bombardeos en Líbano pese a alto al fuego
Fallida marcha de Morena retrata el repudio que el chihuahuense siente por los narcopolíticos: GPPRI

Municipios

Más Noticias

Identifican a presunto agresor de adulto mayor durante marcha de Morena en Chihuahua
Resguardaron servicio Bowí durante marcha por seguridad de usuarios y manifestantes: De la Peña
Entrega Municipio más de 5 mdp del Presupuesto Participativo a asociación Dr. Ramichi