Fija Infonavit en 862 mil pesos precio máximo de viviendas del Bienestar

Lunes 28 de septiembre de 2026

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) estableció en 862 mil pesos el precio máximo de venta de las viviendas que sean comercializadas dentro del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Las nuevas disposiciones fueron publicadas este lunes en el Diario Oficial de la Federación y entrarán en vigor el 29 de septiembre de 2026.

El lineamiento será aplicable únicamente en la primera venta de las viviendas realizada por el Infonavit a las personas trabajadoras derechohabientes, una vez concluidas las obras.

En caso de que posteriormente el propietario decida vender el inmueble, el valor de la operación se determinará conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y ya no estará sujeto al precio máximo establecido para la primera enajenación.

Para determinar el precio de cada vivienda, el Instituto tomará en cuenta factores como el costo del terreno, urbanización, construcción, gastos administrativos, estudios y proyectos, además del monto máximo de crédito disponible para trabajadores con menores ingresos.

También podrá considerarse el costo del mantenimiento preventivo necesario para conservar el valor del inmueble durante un periodo de hasta 30 años, dependiendo de las condiciones del financiamiento.

El Infonavit precisó que los 862 mil pesos representan el precio máximo, por lo que el costo específico de cada vivienda será determinado individualmente dependiendo del conjunto habitacional y sus características.

Entre los factores que podrán modificar el valor se encuentran el tipo de vivienda —vertical, unifamiliar, dúplex, cuádruplex u otro—, así como el piso en el que se encuentre dentro de una edificación.

El precio definitivo deberá quedar registrado en el Registro Único de Vivienda y será incluido en la documentación correspondiente al crédito y en la carta de instrucción notarial para la escrituración.

Además, el Instituto contempla descuentos de hasta 90 mil pesos para trabajadores con menores ingresos. Las reducciones serán determinadas de acuerdo con el nivel salarial de cada derechohabiente.

Por ejemplo, quienes perciban entre 1 y 2.09 salarios mínimos podrán acceder a una reducción de hasta 90 mil pesos; para quienes ganen entre 2.1 y 2.19 salarios mínimos, el descuento podrá alcanzar 80 mil pesos, mientras que los siguientes rangos salariales tendrán reducciones progresivamente menores.

Las nuevas reglas sustituyen las disposiciones anteriores y forman parte de la estrategia del Gobierno Federal para ampliar la oferta de vivienda accesible para trabajadores de menores ingresos.