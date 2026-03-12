Chihuahua

15.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 12 de marzo de 2026

Fijan nueva fecha para audiencia constitucional del caso Mápula

El secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, Roberto Fuentes, informó que ya fue programada una nueva fecha para la audiencia constitucional relacionada con el caso Mápula, luego de que el pasado 23 de febrero se determinara nuevamente su diferimiento.

La audiencia quedó fijada para el martes 24 de marzo a las 9:30 de la mañana ante el Primer Juzgado de Distrito. El funcionario explicó que el aplazamiento se debió a una solicitud del perito designado por el órgano jurisdiccional, quien pidió diversos documentos para poder elaborar su dictamen técnico.

De acuerdo con Fuentes, el especialista analiza información relacionada con el uso de suelo y el manejo del agua, elementos necesarios para emitir su evaluación dentro del proceso judicial.

El secretario del Ayuntamiento señaló que la audiencia ha sido diferida alrededor de quince ocasiones, situación que genera preocupación debido a que la ley establece que la justicia debe impartirse de manera pronta y expedita.

Asimismo, recordó que previamente un tribunal colegiado de circuito se pronunció sobre el caso, señalando que cuando una autoridad busca construir un relleno sanitario y cuenta con las autorizaciones federales, estatales y municipales correspondientes, debe presumirse la legalidad del proyecto, al tratarse de un servicio público esencial como la recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos.

Plan B de reforma electoral plantea reducir número de regidores; Chihuahua perdería cinco posiciones

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Aprueba Ayuntamiento de Chihuahua Iniciativa de la Sindicatura para empoderar a niñas y adolescentes

Atacan a tiros consulado de Estados Unidos en Toronto; no se reportan víctimas

Aprueba H. Ayuntamiento de Chihuahua la Convocatoria del Premio Municipal al Mérito Docente "María Esther Orozco Orozco" 2026

Detienen a mujer con metanfetamina en Riveras del Sacramento; menor es canalizada al DIF
Identifican restos de hijo del empresario de “El Rey del Cabrito” desaparecido desde 2015
Irán intensifica ataques en el Estrecho de Ormuz y aumenta tensión energética mundial
Israel advierte que atacará edificio en el centro de Beirut
Más de 3 millones de iraníes desplazados por la guerra, advierte ACNUR
Aumenta la demanda de refugios antibombas tras guerra en Oriente Medio
Designa Maru Campos a Adalberto Oros Salido como fiscal de la Zona Noroeste
Diputados de Chihuahua se dividen en votación de reforma electoral

Municipios

Más Noticias

Alza en gasolina por conflicto impulsa interés en vehículos eléctricos
Sheinbaum anuncia “Plan B” tras rechazo a reforma electoral
“Togo”, perro rescatista, localiza a víctimas tras colapso de edificio en CDMX