Fijan nueva fecha para audiencia constitucional del caso Mápula

Jueves 12 de marzo de 2026

El secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, Roberto Fuentes, informó que ya fue programada una nueva fecha para la audiencia constitucional relacionada con el caso Mápula, luego de que el pasado 23 de febrero se determinara nuevamente su diferimiento.

La audiencia quedó fijada para el martes 24 de marzo a las 9:30 de la mañana ante el Primer Juzgado de Distrito. El funcionario explicó que el aplazamiento se debió a una solicitud del perito designado por el órgano jurisdiccional, quien pidió diversos documentos para poder elaborar su dictamen técnico.

De acuerdo con Fuentes, el especialista analiza información relacionada con el uso de suelo y el manejo del agua, elementos necesarios para emitir su evaluación dentro del proceso judicial.

El secretario del Ayuntamiento señaló que la audiencia ha sido diferida alrededor de quince ocasiones, situación que genera preocupación debido a que la ley establece que la justicia debe impartirse de manera pronta y expedita.

Asimismo, recordó que previamente un tribunal colegiado de circuito se pronunció sobre el caso, señalando que cuando una autoridad busca construir un relleno sanitario y cuenta con las autorizaciones federales, estatales y municipales correspondientes, debe presumirse la legalidad del proyecto, al tratarse de un servicio público esencial como la recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos.