Fijan para el 5 de marzo audiencia constitucional del amparo de César Duarte

Jueves 5 de febrero de 2026

El próximo 5 de marzo se llevará a cabo la audiencia constitucional dentro del proceso de juicio de amparo promovido por la defensa del exgobernador César Duarte Jáquez, luego de que un juez federal concediera el pasado martes la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso que lo mantiene recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México.

El abogado defensor, Héctor Villasana, explicó que entre los puntos planteados en la solicitud de amparo se encuentra la petición para que el exmandatario sea trasladado a un penal de seguridad mínima o a un centro penitenciario en el estado de Chihuahua.

Villasana señaló que la suspensión definitiva otorgada esta semana representa un paso importante en la estrategia legal para combatir la vinculación a proceso dictada contra Duarte, quien enfrenta cargos por el presunto lavado de 73 millones 925 mil 995 pesos provenientes del erario estatal.

Cabe recordar que un juez federal suspendió por tiempo indefinido el inicio del juicio en contra del exgobernador, al conceder una medida cautelar que permite que el proceso continúe únicamente hasta la etapa intermedia, pero impide que se dicte el auto de apertura a juicio oral.

La resolución fue emitida por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal de Toluca, Daniel Marcelino Niño Jiménez, quien determinó conceder la suspensión definitiva mientras se resuelve el fondo del amparo.

El abogado defensor indicó que se prevé que el fallo del juicio de amparo pueda emitirse a finales de marzo o principios de abril, y en caso de ser favorable, podría dejar sin efecto el proceso penal que actualmente enfrenta el exgobernador.