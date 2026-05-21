Finamex cuestiona manejo de precios internos en Pemex

Jueves 21 de mayo de 2026

Un análisis de Finamex Casa de Bolsa reveló inconsistencias en los precios de transferencia utilizados por Petróleos Mexicanos entre sus distintas divisiones durante el primer trimestre de 2026, particularmente en el área de Transformación Industrial.

De acuerdo con el reporte financiero analizado por la firma, persisten dudas sobre la forma en que Pemex distribuye cargas fiscales, financieras y costos operativos entre sus segmentos de negocio, especialmente entre Exploración y Extracción y Transformación Industrial.

El economista en jefe de Finamex, Víctor Gómez Ayala, explicó que el principal cuestionamiento se encuentra en el concepto de “costo de lo vendido”, es decir, el precio al que la división de refinación adquiere el petróleo crudo proveniente del área de extracción.

Según el análisis, entre enero y marzo de 2026, Transformación Industrial compró un millón 141 mil barriles diarios de crudo, cifra 22.2 por ciento superior a la registrada en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, el monto pagado fue considerablemente menor.

Mientras en 2025 Pemex reportó pagos por 239 mil 286 millones de pesos por la adquisición de crudo, en 2026 la cifra cayó a 81 mil 736 millones de pesos, pese al incremento en el volumen adquirido.

Finamex consideró que esta diferencia no resulta consistente con la operación real de la empresa y señaló que podría tratarse de un “reacomodo” interno del valor de las transferencias entre subsidiarias.

El análisis también expone que, aunque la división de Transformación Industrial aparenta una mejora financiera, ésta podría deberse únicamente a ajustes contables y no a cambios operativos de fondo.

En contraste, el segmento de Exploración y Extracción habría absorbido mayores cargas fiscales y financieras, lo que deterioró sus resultados.

Pemex reportó en el primer trimestre de 2026 un resultado operativo de 39.5 mil millones de dólares, cifra inferior a los 63.6 mil millones registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una caída anual cercana al 38 por ciento.