Viernes 27 de noviembre de 2026

El financiamiento público destinado a los partidos políticos en Chihuahua registra un incremento del 118 por ciento entre 2018 y 2027, al pasar de 183.8 millones a 401 millones de pesos, conforme a los montos presupuestales referidos del Instituto Estatal Electoral (IEE).

Tan solo para 2027, año en el que se celebrarán elecciones locales, se contempla un incremento del 71.1 por ciento respecto a los 234.3 millones de pesos asignados en 2026.

Financiamiento acumulado por partido político entre 2018 y 2026:

– PAN: 358.7 millones de pesos.

– Morena: 350.9 millones de pesos.

– PRI: 195.2 millones de pesos.

– Movimiento Ciudadano: 122.4 millones de pesos.

– Partido Verde: 86 millones de pesos.

– Partido del Trabajo: 80.7 millones de pesos.

– Nueva Alianza Chihuahua: 53.7 millones de pesos.

– Partidos de nuevo registro o extintos: 33 millones de pesos.

– PRD: 10.9 millones de pesos.

Morena registra uno de los mayores incrementos en sus asignaciones anuales, al pasar de 15.3 millones de pesos en 2018 a 83.7 millones en 2026, lo que representa un crecimiento superior al 443 por ciento.

Por su parte, Movimiento Ciudadano pasó de recibir 9.8 millones de pesos en 2019 a 26.3 millones en 2026, equivalente a un incremento del 167.5 por ciento.

El financiamiento público de los partidos políticos se determina mediante una fórmula legal que considera el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral estatal, además de recursos para actividades específicas y gastos de campaña durante los años electorales.

Para 2027, la bolsa presupuestal proyectada asciende a 401 millones 12 mil 421 pesos, el monto más elevado de los ejercicios fiscales referidos.