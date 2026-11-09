Firma SSPE convenio con aseguradoras para agilizar atención de accidentes y liberación de vialidades

Lunes 9 de noviembre de 2026

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, agilizar la atención de accidentes y brindar mayor protección patrimonial a las familias chihuahuenses, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Aguirre, firmó un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Este convenio permitirá establecer mecanismos de consulta para verificar la vigencia de pólizas de vehículos particulares y de transporte público, bajo criterios que garanticen el uso adecuado del propio mecanismo y la protección de datos personales.

Así mismo, durante el acto se destacó que en la ciudad de Chihuahua circulan alrededor de 750 mil vehículos y que se estima que entre el 35 y el 40 por ciento no cuentan con un seguro vehicular, situación que representa un riesgo económico para las familias y para las personas que pudieran resultar afectadas en un accidente.

Uno de los principales alcances del acuerdo será sentar las bases para implementar un protocolo de liberación de vialidades en choques por alcance que ocasionen únicamente daños materiales menores, siempre que no existan personas lesionadas ni afectaciones a la infraestructura pública.

Este mecanismo facilitará el deslinde de responsabilidades y preservar los derechos de los conductores, mientras se agiliza la circulación con la intervención de la autoridad vial como primer respondiente.

La liberación oportuna de las vialidades también permitirá reducir congestionamientos, prevenir accidentes secundarios y facilitar el tránsito de los servicios de emergencia.

En este sentido, el secretario resaltó que contar con un seguro vehicular representa una medida de protección patrimonial y responsabilidad frente a terceros, ya que, dependiendo de la cobertura contratada, puede brindar respaldo por daños materiales, gastos médicos y asistencia vial. Asimismo, recordó que la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua establece la obligación de contar con un seguro vehicular vigente que cubra daños a terceros.

Como parte de los compromisos, la SSPE asumirá la capacitación de su personal, la coordinación para implementar este mecanismo y el seguimiento de sus resultados, con lo que se garantizan procedimientos transparentes y atención eficiente.

Con esta colaboración, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fortalece la cultura de la prevención y la responsabilidad al conducir, mediante la coordinación entre instituciones y ciudadanía, para proteger la vida, el patrimonio y mejorar la movilidad en Chihuahua.