Martes 24 de noviembre de 2026

Integrantes del Bloque de Unidad del PAN presentaron esta tarde las firmas de militantes que solicitan al Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional convocar a una elección interna para definir la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua.

De acuerdo con los promoventes, las firmas recabadas representan más del 50 por ciento del promedio de militantes que habitualmente participan en las asambleas y procesos electorales internos del PAN en la capital del estado.

Acompañados por alrededor de 50 militantes, los integrantes de este bloque, conformado por panistas de larga trayectoria y años de trabajo partidista, ofrecieron una conferencia de prensa en la que expusieron tres planteamientos fundamentales.

En primer término, el diputado Carlos Olson señaló que no debería resultar extraño que en Acción Nacional se solicite la realización de una elección interna, pues se trata de una práctica que forma parte de la tradición democrática del partido.

Recordó que mediante procesos internos fueron electos en su momento como candidatos la hoy gobernadora Maru Campos Galván y Marco Bonilla, por lo que consideró que esta solicitud representa la continuidad de una larga tradición panista.

Por su parte, Rafael Loera explicó el proceso de recolección de firmas entre la militancia, destacando que la petición busca que sean los propios panistas quienes decidan, al interior de su partido, quién debe representarlos en la próxima contienda electoral, de acuerdo con los principios y valores de Acción Nacional.

En su intervención, el diputado Jorge Soto hizo un llamado a los comités directivos municipal y estatal del PAN para que se pronuncien y garanticen que todos los militantes, incluidos aquellos que laboran en instituciones públicas, puedan manifestarse, participar y suscribir libremente esta petición.

Asimismo, agradeció a quienes han firmado el documento pese a las presiones y amenazas que, según denunció, algunos militantes han enfrentado durante este proceso.

En la conferencia también participaron el exalcalde Juan Blanco, Roberto Lara y los regidores Isaac Díaz y Félix Martínez, quienes reforzaron los planteamientos expuestos y reiteraron la solicitud de que sea la militancia la que decida mediante una elección interna.

Los integrantes del Bloque de Unidad del PAN señalaron que esta petición será presentada ante el Comité Ejecutivo Nacional como una expresión de la voluntad de los militantes que han suscrito el documento.