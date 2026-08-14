Firme llamado de Síndica a IMPULSA para concluir obras pendientes en Bosques de San Pedro

Viernes 14 de agosto de 2026

Durante la sesión del Honorable Ayuntamiento celebrada en la comunidad de El Sauz, Olivia Franco hizo contundente llamado a desarrolladora IMPULSA para agilizar y concluir las obras y los procedimientos pendientes para la entrega formal de áreas verdes y alumbrado público en Bosques de San Pedro.

Franco recordó que, desde el inicio de su gestión, la Sindicatura Municipal implementó el programa Fraccionamientos al 100%, mediante el cual supervisa los avances y participa en mesas de trabajo con las desarrolladoras y las direcciones de Desarrollo Urbano y Mantenimiento Urbano para impulsar la municipalización de los fraccionamientos.

Explicó que este proceso comprende la entrega formal de las áreas verdes y la correcta instalación de las redes de agua potable, drenaje sanitario, agua tratada —cuando corresponda—, energía eléctrica y alumbrado público.

La Síndica advirtió que la falta de resultados en Bosques de San Pedro ha generado descontento entre los habitantes, algunos de los cuales han tenido que concluir por cuenta propia diversas obras para disponer de espacios dignos.

Detalló que las etapas V y VI presentan pendientes y retrasos desde 2013, mientras que la etapa VII permanece sin concluir desde 2017.

“IMPULSA debe responder a las familias y cumplir plenamente sus obligaciones con el Municipio, estableciendo soluciones definitivas”, manifestó Olivia Franco ante las y los Integrantes del Ayuntamiento.

Finalmente, aseguró que la Sindicatura continuará supervisando los avances y participando en las mesas de trabajo para dar seguimiento a los compromisos asumidos por la empresa.

“Las familias no pueden seguir esperando ni asumir obligaciones que corresponden a la desarrolladora”, concluyó.