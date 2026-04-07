Fiscal Anticorrupción condena desvío de medicamentos oncológicos: “Quitar una medicina es quitar esperanza de vida”

Martes 7 de abril de 2026

El fiscal Anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela Holguín, calificó como un hecho “profundamente doloroso e indignante para la sociedad” el desvío de medicamentos oncológicos ocurrido al interior del Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHISAL), tras la detención del excoordinador estatal de Almacenes y Farmacias implicado en el caso.

Valenzuela Holguín advirtió que este tipo de delitos trascienden el daño patrimonial y golpean directamente a las personas que dependen de estos fármacos para sobrevivir.

“Cada medicina robada de estos tratamientos contra el cáncer significa quitarle la esperanza de vida a un ser humano, a una familia que confía en las instituciones de gobierno”, declaró.

El fiscal señaló que el uso indebido de medicamentos especializados no solo violenta la ley, sino que “duele, indigna y confronta a toda la sociedad”, al poner en riesgo la vida de pacientes —incluidos menores— que requerían dichos tratamientos para enfrentar la enfermedad.

“Todo debido a la mente torcida de un funcionario indolente”, agregó Valenzuela Holguín al referirse al exservidor público detenido.

Compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias

El titular de la Fiscalía Anticorrupción reiteró que la institución investigará este y otros actos de corrupción hasta sus últimas consecuencias, en especial aquellos que, dijo, erosionan la confianza ciudadana en las instituciones y comprometen la vida y salud de los chihuahuenses.