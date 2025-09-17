El Estado

Miércoles 17 de septiembre de 2025

Fiscal confirma que los presuntos responsables de masacre en Gran Morelos están muertos

El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, informó este lunes que los presuntos responsables de la masacre ocurrida en Gran Morelos el pasado domingo "están occisos", aunque hasta el momento no se han realizado arrestos formales relacionados con el caso.

De acuerdo con el Fiscal, el trágico suceso —que dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos— fue consecuencia de una disputa entre familias locales, la cual escaló a un enfrentamiento armado durante un baile popular celebrado en el marco de las fiestas patronales del municipio.

Un agente de la Guardia Nacional de EE.UU., entre las víctimas

Jáuregui confirmó además que entre las víctimas se encuentra un miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos, quien estaba de visita en la localidad y fue alcanzado por las balas durante el conflicto. Las autoridades trabajan para esclarecer su presencia en el evento y si tenía algún vínculo con los involucrados.

Disputa de origen familiar, sin confirmar vínculos criminales

Aunque no se ha confirmado la relación directa de los involucrados con grupos delictivos, el Fiscal destacó que se trata de personas con fuerte arraigo en la comunidad y lazos familiares entre sí, lo que habría sido uno de los detonantes de las tensiones.

“La información preliminar indica que fue una disputa entre familias del municipio. Las personas señaladas como posibles responsables del ataque están ya fallecidas. Seguimos en proceso de identificación de todos los implicados”, declaró Jáuregui.

Investigación en curso

La Fiscalía continúa recabando información y testimonios para esclarecer el móvil del crimen, así como la secuencia exacta de los hechos. Hasta el momento, no hay detenidos, pero se mantiene una investigación abierta para deslindar responsabilidades.

El hecho ha causado consternación en la comunidad de Gran Morelos, donde el ambiente festivo fue opacado por el violento ataque que dejó múltiples familias en luto.

Autoridades estatales y municipales han reforzado la seguridad en la zona mientras se lleva a cabo el proceso de investigación y se garantiza la paz en el municipio.

Todos los celulares en Chihuahua recibirán mensaje de prueba el 19 de septiembre por Simulacro Nacional

