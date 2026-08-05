Fiscalía Anticorrupción investiga posibles irregularidades en hasta 17 ayuntamientos de Chihuahua

Miércoles 5 de agosto de 2026

El fiscal Anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela Holguín, informó que la dependencia mantiene abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con posibles irregularidades en administraciones municipales, las cuales podrían derivar en carpetas de investigación contra hasta 17 ayuntamientos de la entidad.

El funcionario señaló que actualmente existen 13 carpetas de investigación vinculadas a gobiernos municipales, aunque el número podría aumentar conforme avancen las indagatorias.

“Yo creo que en su totalidad tendremos alrededor de algunos 13 o 15 ayuntamientos que estamos en líneas de investigación”, declaró Valenzuela Holguín, quien posteriormente precisó que la cifra podría alcanzar hasta 17 municipios bajo revisión.

Las declaraciones se dieron en el contexto de la comparecencia del alcalde de Morelos, José de Loreto Javalera Bojórquez, quien es investigado por un presunto delito de peculado relacionado con aproximadamente un millón de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, la investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) derivada de observaciones detectadas durante la revisión de la cuenta pública correspondiente al último año del primer periodo de gobierno del edil.

Valenzuela Holguín indicó que las investigaciones continúan en curso y que será el desarrollo de cada expediente el que determine la posible responsabilidad de servidores públicos involucrados en las irregularidades detectadas.