Fiscalía General del Estado de Chihuahua informará sobre muerte de agentes de EU

Martes 21 de abril de 2026

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, señaló que será la Fiscalía General del Estado de Chihuahua la encargada de emitir un informe detallado sobre el fallecimiento de dos agentes de la Embajada de Estados Unidos en la entidad.

Indicó que el fiscal César Jáuregui Moreno ya ha dado posicionamientos claros sobre el caso, y que ante el interés de la Presidencia de la República, será la propia Fiscalía quien amplíe la información de manera oficial.

De la Peña pidió esperar el pronunciamiento correspondiente y evitó confirmar si ya se entregó un informe a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reiterando que la información será proporcionada por la autoridad investigadora.