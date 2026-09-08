Fiscalía apelará arresto domiciliario de Fernando E.I.; buscará que regrese a prisión preventiva

Martes 8 de septiembre de 2026

La Fiscalía de Distrito Zona Centro presentará un recurso de apelación contra la resolución judicial que modificó la medida cautelar impuesta a Fernando E.I., sustituyendo la prisión preventiva por arresto domiciliario.

El fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, señaló que la institución respeta la determinación del juez; sin embargo, manifestó su desacuerdo con el cambio y adelantó que recurrirán legalmente la decisión.

Araiza explicó que en audiencias anteriores se había mantenido la prisión preventiva contra el imputado, pero posteriormente el juzgador resolvió modificarla con base en un examen médico presentado durante el proceso.

Ante esta determinación, el Ministerio Público buscará mediante la apelación que se revise nuevamente la medida cautelar aplicada a Fernando E.I.

El imputado enfrenta un proceso penal por homicidio culposo, derivado del accidente automovilístico ocurrido el pasado 28 de agosto, en el que perdió la vida una persona.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el caso contempla como agravante que el imputado presuntamente se encontraba bajo los efectos de cocaína y anfetaminas al momento del accidente.