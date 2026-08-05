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Miércoles 5 de agosto de 2026

Fiscalía busca liberar bienes de ARAS para acelerar la reparación del daño a víctimas

La Fiscalía General del Estado (FGE) trabaja en coordinación con representantes legales de las víctimas de ARAS Business Group y con el liquidador de la empresa para destrabar diversos amparos que actualmente pesan sobre bienes asegurados, con el objetivo de incorporarlos al proceso de remate y avanzar en la reparación del daño.

Así lo informó el encargado del despacho de la FGE, Francisco Sáenz Soto, quien explicó que durante los últimos meses se han promovido diversas diligencias jurídicas encaminadas a poner a disposición los bienes contemplados en la sentencia para iniciar el proceso de indemnización a las personas afectadas.

El funcionario detalló que la resolución judicial contempla alrededor de 72 bienes destinados a la reparación del daño; sin embargo, varios de ellos continúan sujetos a procedimientos legales pendientes, principalmente amparos que han limitado la ejecución de la sentencia.

Sáenz Soto indicó que la Fiscalía ha dado seguimiento a dichos recursos legales, logrando avances que incluyen sobreseimientos en algunos casos, lo que permitirá incorporar más propiedades al procedimiento de ejecución.

Asimismo, informó que se conformó una comisión especial integrada por representantes de las víctimas, asesores jurídicos, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y autoridades ministeriales, con la finalidad de agilizar las acciones necesarias para concretar la reparación del daño.

Explicó que los abogados de las víctimas continúan promoviendo diligencias ante el juez de ejecución, quien ha autorizado diversos mecanismos para facilitar el proceso en coordinación con el liquidador responsable de administrar los bienes.

Finalmente, el encargado de la Fiscalía reiteró que la prioridad es resolver los amparos pendientes para incorporar el mayor número posible de inmuebles al proceso de liquidación y remate, permitiendo así avanzar en la compensación económica de las personas afectadas por el caso ARAS.

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