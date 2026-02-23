Fiscalía buscaba 789 años de prisión por caso del crematorio Plenitud

Lunes 23 de febrero de 2026

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua pretendía solicitar una pena acumulada de 789 años de prisión en contra de José Luis A. C., propietario del crematorio Plenitud, por el hallazgo de 386 cuerpos en dicho establecimiento.

De acuerdo con el escrito de acusación entregado el 23 de enero, la Fiscalía contemplaba 772 años de prisión por el delito de ocultamiento ilegal de cadáveres, además de 17 años por conservación ilegal. La notificación fue informada a la defensa el 13 de febrero, mismo día en que se comunicó la resolución de un juez federal que otorgó un amparo y permitió la libertad del imputado.

El juez determinó que los delitos señalados por la autoridad estatal no se ajustaban a los hechos reprochados, al considerar que se trataba de una irregularidad administrativa y que no existían artículos en la legislación penal que contemplaran una situación como la registrada en el crematorio.

Manuel Pineda, abogado defensor de José Luis A. C., calificó como “incongruente” la pretensión de la representación social, al señalar que la Fiscalía individualizó cada cuerpo como víctima. “El bien jurídico tutelado es la salud pública”, sostuvo, al afirmar que los cuerpos no pueden ser considerados víctimas en este caso.

Asimismo, indicó que su cliente presenta afectaciones psicológicas tras permanecer siete meses y 13 días en prisión, por lo que están a la espera de un diagnóstico sobre su estado de salud mental para determinar posibles acciones legales.

La notificación incluyó la programación de la audiencia intermedia para el 1 de julio, en la que se definirá si procede un procedimiento abreviado, el sobreseimiento de la causa o la apertura a juicio oral.

Fiscalía buscaba citar a 174 testigos

La Fiscalía pretendía presentar en juicio a 174 familiares de los cuerpos individualizados, además de agentes estatales de investigación, verificadores de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), policías municipales, personal de funerarias, representantes del Registro Civil, Servicios de Salud, la Fiscalía General de la República, así como autoridades municipales de Ecología, Desarrollo Urbano y Protección Civil.

El defensor señaló que algunas dependencias también deberían ser investigadas por posibles omisiones, particularmente Coespris, al afirmar que no realizó visitas de inspección sanitaria desde marzo de 2022.

El caso del crematorio Plenitud continúa en proceso judicial, mientras se define el rumbo legal tras la resolución federal que dejó sin efecto la prisión preventiva contra el propietario del establecimiento.