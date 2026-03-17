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Martes 17 de marzo de 2026

Fiscalía confirma que exjuez Heber Fabián Sandoval murió por suicidio

La Fiscalía de la Zona Centro informó que Heber Fabián Sandoval, exjuez penal hallado sin vida el día de ayer, falleció por suicidio.

De acuerdo con las investigaciones, Sandoval enfrentaba un cuadro de depresión, que podría estar relacionado con los motivos que derivaron en su muerte, informó el fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza.

Las autoridades indicaron que la causa de la muerte quedó claramente establecida tras las diligencias realizadas, aunque se mantienen los protocolos de investigación habituales para confirmar los detalles.

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