Fiscalía de Chihuahua informa avances en extinción de dominio de bienes de Aras Investment

El proceso legal para la extinción de dominio de los bienes asegurados a la empresa Aras Investment Business Group se encuentra en su etapa final, informó el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

El funcionario detalló que ya se ha realizado el avalúo de los bienes, paso clave para continuar con el procedimiento judicial y determinar los montos destinados a la reparación del daño a las personas afectadas por el esquema financiero de la empresa. Los resultados de esta valoración se darán a conocer en los próximos días.

Jáuregui Moreno señaló que semanalmente se sostienen reuniones con los abogados de las víctimas para mantenerlos informados sobre los avances del caso. Además, aseguró que los bienes asegurados no han sido utilizados de manera indebida, y algunos permanecen bajo arrendamiento, cuyos ingresos se canalizan directamente al Fondo de Reparación del Daño.

El fiscal subrayó que estas acciones forman parte de los esfuerzos de la Fiscalía General del Estado para garantizar justicia y resarcir los perjuicios causados por la empresa a sus clientes.

