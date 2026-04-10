Fiscalía emite alerta para localizar a Javier Isidro Persona Esquivel en Hidalgo del Parral

Viernes 10 de abril de 2026

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una alerta oficial de búsqueda para localizar a Javier Isidro Persona Esquivel, de 47 años, quien fue reportado como desaparecido en Hidalgo del Parral.

De acuerdo con la información preliminar, el rastro de Javier Isidro se perdió en noviembre de 2025, aunque la denuncia formal y el registro de su desaparición ocurrieron hasta el 9 de abril de 2026.

La FGE difundió sus características físicas para facilitar su identificación:

Estatura: 172 centímetros

Peso: 60 kilogramos (complexión delgada)

Tez: trigueña oscura

Cabello: castaño oscuro, lacio y abundante

Ojos: café claro, alargados

Rostro: cuadrado

Nariz: recta

Boca: mediana

La autoridad informó que se desconoce la vestimenta que portaba al momento de su desaparición y que no se tienen registradas señas particulares adicionales.

La Fiscalía puso a disposición de la ciudadanía diversas líneas de contacto para recibir información que ayude a dar con su paradero. Se garantiza el anonimato de quienes decidan colaborar.

Líneas de contacto:

Emergencias: 911

Denuncia Anónima: 089

Hidalgo del Parral: (627) 523-93-00 y (627) 523-95-00 ext. 78606

Chihuahua: (614) 429-33-00

Ciudad Juárez: (656) 629-33-00

La FGE recordó que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para localizar a Javier Isidro. También se puede aportar información a través del portal oficial de la institución.