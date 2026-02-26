El Estado

Fiscalía impugna amparo que liberó al propietario del crematorio "Plenitud"

La Fiscalía de Distrito Zona Norte interpuso la noche del martes un recurso de revisión en contra del amparo que derivó en la liberación de José Luis A. C., propietario del crematorio Plenitud, imputado en la Causa Penal 3448/2025.

El recurso fue presentado por el Agente del Ministerio Público a cargo del caso, con fundamento en los artículos 81, 84, 86 y 88 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Este recurso se dirige contra la resolución del Juez Séptimo de Distrito en Chihuahua, que otorgó el amparo y protección al imputado frente al auto de vinculación a proceso emitido previamente por el Juez de Control.

En paralelo, la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública presentó una queja ante el Tribunal de Disciplina contra el Juez Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, por actos derivados de la tramitación del Juicio de Amparo Indirecto 746/2025-III.

La Fiscalía General del Estado aseguró que ambas acciones legales se interpusieron en tiempo y forma y reafirmó su compromiso de agotar todos los recursos institucionales disponibles para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.

Localizan con vida a tres hermanos privados de la libertad en Aldama

